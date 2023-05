Le tirage au sort des épreuves sportives et artistiques du Certificat d’études primaires (CEP) session de juin 2023 a été effectué le vendredi 05 mai 2023 à la Direction départementale des enseignements maternel et primaire de l’Ouémé à Porto-Novo. Pour le compte de cet examen, les candidats composeront en couture pour l’Education artistique (Ea). S’agissant de l’Education physique et sportive (Eps), ils seront évalués en gymnastique et le lancer de balle.

Il faut préciser que l’examen du Cep session de juin 2023 se déroulera du lundi 05 au jeudi 08 juin 2023 sur toute l’étendue du territoire national. Toujours dans le cadre de cet examen du Cep 2023, les numéros de table des candidats sont déjà disponibles. Ces candidats peuvent consulter leurs numéros en se connectant à leurs comptes Educmaster via le lien, http://emp.educmaster.bj. Signalons que dans un arrêté interministériel en date du 03 mai 2023 le calendrier de l’année scolaire 2023-2024, dans les établissements des Enseignements Maternel, Primaire, Secondaire Général, Technique et de la Formation Professionnelle, la prochaine rentrée scolaire est fixée au 18 septembre 2023 et la pré-rentrée est, du lundi 11 septembre 2023 au vendredi 15 septembre 2023.