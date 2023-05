C’est un tragique accident tragique qui a eu lieu dans la Bande de Gaza, en Palestine. En effet, un petit garçon âgé de six ans, du nom de Hamada Nidal Hassan Aktit, est mort hier, lundi 1er mai 2023, après avoir été attaqué par un lion. Selon les informations publiées par la presse, le drame a eu lieu dans un parc animalier de la ville de Khan Yunes. En dépit du fait que les secours soient intervenus, l’enfant qui avait été transporté aux urgences est décédé de ses blessures. Suite au décès du garçon, une enquête a été ouverte par la police palestinienne, afin d’avoir plus d’informations sur les circonstances du drame.

Les autorités ont ordonné la fermeture du parc

D’après les médias palestiniens, Hamada Nidal Hassan Aktit est entré dans le zoo en prenant par une brèche dans le grillage. L’enfant se serait approché de l’enclos du lion, qui s’est jeté par la suite sur lui. Les autorités ont également ordonné la fermeture du parc jusqu’à ce que l’enquête se termine. Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un lion s’en prend à un enfant. En 2021, trois enfants, âgés de 9 à 11 ans, avaient été dévorés par des lions en Tanzanie. Le drame s’était produit à proximité de la réserve naturelle du Ngorongoro. À en croire Justine Masejo, chef de la police d'Arusha, les enfants étaient revenus de l’école et étaient entrés dans une forêt située à proximité de la réserve naturelle pour tenter de retrouver du bétail perdu.

« C'est là que les lions ont attaqué et tué trois enfants, en blessant un (autre) » a-t-il ajouté. En 2020, une fille âgée de 17 ans avait été dévorée par deux lions, dans la région de Dhanfuliya, à l’ouest de l’Inde. Selon la presse indienne, Rekha ainsi que sa cousine Bhavna étaient allées aux toilettes, près d’une ferme à moins de 20 km d’un sanctuaire où vivent des lions. Dans une interview accordée au Indian Express, Ushman Nanavati, conservateur adjoint des forêts, avait déclaré : « Quand les animaux les ont attaquées, Rekha a sauté dans un réservoir d’eau qui se trouvait non loin. Cependant, les carnivores ont attrapé l’autre fille. Ils l’ont tuée, l’ont tirée vers une ferme des environs et ont partiellement mangé son corps ».