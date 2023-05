Dans le tumulte d'une vie truffée d'événements tragiques, Courtney Santiago, une femme de 32 ans du New Jersey, a vécu une expérience qui a changé sa perception de la vie et de la mort. Suite à une période de stress intense, Courtney a été contrainte de se soumettre à une IRM de routine en raison de son risque accru de cancer du sein lié à une mutation du gène BRCA2. Ce qui devait être une simple procédure médicale a cependant pris une tournure inattendue lorsque Courtney a perdu connaissance et a vécu ce qu'elle croit être une expérience de mort imminente.

Courtney se souvient de son état de rêve durant son inconscience, où elle prétend avoir rencontré un inconnu rassurant sur une plage qui s'est ensuite transformée en montagnes ressemblant à la maison de son enfance. "Je n'avais pas peur de laisser derrière moi mon corps, ma vie, mon fils ou ma famille et mes amis", a-t-elle confié. Ce moment d'absence, qui n'a duré que 40 secondes, lui a semblé être une vie entière. Elle se souvient d'une paix totale, d'un temps suspendu et elle soutient qu'il s'agit ni plus ni moins du paradis.

De retour à la réalité, Courtney a appris que son cœur avait raté un battement lors de l'IRM, ce qui a été diagnostiqué comme une syncope vasovagale, une condition déclenchée par un stress émotionnel intense. Cependant, Courtney reste convaincue que son expérience était bien plus qu'un simple évanouissement. "Je suis certaine à 100% que ce que j'ai vu était l'entre-deux et était bien plus qu'un épisode d'évanouissement", a-t-elle insisté.

Loin de la terrifier, cette expérience a profondément changé la vision de Courtney, la rendant "plus ouverte" et améliorant ses relations interpersonnelles. Son récit touchant, partagé sur TikTok, a été vu par près des dizaines de milliers de personnes et a suscité de nombreuses réactions. À travers cette expérience, Courtney trouve un certain réconfort, se disant en paix avec l'idée que sa mère, décédée lors d'une procédure dentaire de routine il y a quatre ans, ait pu vivre une expérience similaire.