L'Ukraine met en œuvre une stratégie de dissimulation souterraine pour protéger ses lance-roquettes HIMARS des attaques russes. Inspirée par les méthodes employées par l'Iran et la Corée du Nord, cette approche permet à l'Ukraine de préserver son matériel militaire de pointe tout en maintenant une capacité de frappe de haute précision. Le M142 HIMARS est un système de lancement de roquettes multiples monté sur un camion de 5 tonnes M1140 FMTV. Grâce à ses munitions guidées GMLRS, le système ukrainien dispose d'une portée de 80 km et d'une précision accrue par rapport à ses homologues russes.

Depuis le début de l'offensive russe, l'armée ukrainienne a réussi à éviter toute destruction de ses HIMARS selon les autorités. Cette performance est en partie due à l'utilisation d'abris souterrains, où les lance-roquettes sont stockés et protégés des bombardements. Bien que la localisation exacte de ces abris et leur nombre restent inconnus, cette stratégie a permis à l'Ukraine de conserver intact son arsenal de HIMARS.

Cette approche souterraine n'est pas nouvelle : l'Iran et la Corée du Nord ont développé des tactiques similaires pour protéger leurs installations militaires des attaques israéliennes et américano-sud-coréennes, respectivement. Ces pays ont mis en place des réseaux complexes de tunnels et de bunkers afin de dissimuler leurs activités militaires et de préserver leurs capacités de frappe en cas de conflit.

Les programmes militaires de l'Iran et de la Corée du Nord sont caractérisés par une volonté de dissuasion et de résistance face aux menaces extérieures. L'Iran, par exemple, a développé un vaste arsenal de missiles balistiques et de croisière pour contrer les menaces régionales et extra-régionales, tandis que la Corée du Nord s'est dotée d'armes nucléaires et de systèmes de missiles intercontinentaux pour défier les États-Unis et leurs alliés.

L'adoption de cette stratégie par l'Ukraine montre la pertinence de ces tactiques souterraines pour les pays en conflit. En bénéficiant de l'appui des États-Unis, qui apportent une aide continue depuis le début de la guerre, l'armée ukrainienne pourra continuer à renforcer ses capacités défensives tout en préservant son matériel essentiel.