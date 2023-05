Dans un nouveau développement politique majeur au Bénin, Eric Houndété, président du parti les Démocrates, a été nommé chef de file de l'opposition. Cette décision a été prise par le chef de l'État, Patrice Talon et est intervenue des semaines après la rencontre entre les deux hommes politique au palais de la République du Bénin le lundi 24 avril 2023. Cette nomination du Président du parti de l'ancien-président béninois Boni Yayi marque un tournant dans la vie politique béninoise secouée ces dernières années par des crises.

Eric Houndété succède ainsi à Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif national du parti FCBE, qui occupait précédemment ce poste à la suite des élections communales de 2020. Cette nomination du Président du Parti Les Démocrates marque la fin de l'ère Hounkpè au poste de Chef de file de l'opposition. Depuis l'institution de ce poste et la nomination de Paul Hounkpè, une partie de l'opposition critiquait le Secrétaire exécutif national du parti la Force Cauris pour un Bénin Emergent qui n'a pas posé des actes forts à ce niveau de responsabilité. Depuis les législatives de 2023, le parti Les Démocrates s'est imposé comme la plus grande forces de l'opposition en réussissant à décrochant 28 sièges comme le parti de la mouvance Le Bloc Républicain.

En tant que chef de file de l'opposition, Eric Houndété sera chargé de représenter et de défendre les intérêts de l'opposition politique au sein des institutions du pays. Il pourra également formuler des propositions et jouer un rôle clé dans la démocratie béninoise. Pour rappel, sa nomination intervient à la suite de la rencontre avec le numéro un béninois le mois dernier. La rencontre entre Patrice Talon et Eric Houndété a été l'occasion pour les deux hommes de discuter de la nomination du chef de file de l'opposition et des responsabilités qui y sont associées. À cet égard, Eric Houndété a souligné que la nomination du chef de file de l'opposition ne devrait pas relever pas de la compétence du Président de la République. Il a toutefois exprimé sa satisfaction quant à la volonté du Chef de l'État de respecter les dispositions légales en vigueur jusqu'à ce que la loi soit éventuellement modifiée.