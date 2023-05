Les médias chinois ont rapporté le décès d’un influenceur sur le réseau social chinois Douyin après avoir bu lors d’un direct. L’homme de 34 ans a bu au cours de son live une quantité non négligeable d'alcool baijiu. Il s’agit d’une boisson qui contient jusqu'à 60% d'alcool. Selon les précisions qui ont été apportées par les proches de ce dernier, le décès est intervenu environ 12 heures seulement après avoir bu 7 bouteilles d'alcool. Il participait en effet à un défi sur le réseau social entre les influenceurs.

Ils s’affrontaient pour gagner le plus de cadeaux de fans dans un court laps de temps. L’homme identifié comme étant Wang, il a perdu trois des rounds, après quoi il a dû boire des bouteilles de baiju en guise de punition. Il a été retrouvé mort au lendemain de ce défi. « Quand sa famille l'a trouvé, il était déjà parti, il n'a même pas eu la chance de recevoir un traitement d'urgence », a confié un proche du disparu.

Le réseau social Douyin avait pourtant pris plusieurs mesures pour éviter ce genre de drame. Douyin interdit de boire pendant les diffusions en direct, avec des sanctions allant des avertissements aux utilisateurs interdits de compétitions en direct et affichés sur l'application. Le défunt avait déjà été banni une fois du réseau social. Mais il a contourné cela en ouvrant de nouveaux comptes, ont rapporté les médias chinois. Son compte le plus récent comptait plus de 44 000 abonnés.