Triste nouvelle pour les fans de l’influenceuse Christina Ashten Gourkani, connue pour sa forte ressemblance avec la star américaine de téléréalité Kim Kardashian. La femme âgée de 34 ans est décédée, probablement à cause d’une chirurgie esthétique, le 20 avril 2023. C’est la famille de la défunte qui a révélé l’information sur les réseaux sociaux, précisant que celle-ci a succombé à un arrêt cardiaque. « C'est avec une profonde tristesse et un cœur brisé, extrêmement lourd que nous devons partager le décès le plus bouleversant, le plus malheureux et le plus inattendu de notre belle fille et sœur bien-aimée Christina Ashten Gourkani » a-t-elle déclaré.

Une enquête a été ouverte

La famille de Christina Ashten Gourkani a fait savoir qu’elle avait reçu un appel d’un proche qui indiquait que l’influenceuse était en train de mourir. « Ashten est en train de mourir… Un appel téléphonique qui a instantanément bouleversé notre monde et qui hantera notre famille pour le reste de nos vies. Après notre arrivée à l'hôpital, le cauchemar a continué car nous avons été informés que sa santé déclinait, après avoir subi un arrêt cardiaque » a-t-elle ajouté. Dans sa publication, la famille a également souligné qu’une enquête pour homicide ayant lien avec une intervention médicale qui a empiré, a été ouverte.

Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’une femme meurt après une opération de chirurgie esthétique. Selon le journal espagnol Diario de Navarra, la jeune femme est décédée dans la journée du dimanche 31 juillet 2022 après être longtemps restée dans un coma sans retrouver ses esprits. D’après plusieurs médias internationaux qui avaient rapporté l'information, une enquête avait été ouverte contre deux médecins et la clinique où la femme avait été admise, pour délit de blessure par négligence. « Nous considérons qu'il y a trop de coïncidences aux conséquences fatales. Il doit y avoir une enquête et ils doivent payer pour cela » avait déclaré l’avocat de la famille.

