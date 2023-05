Les autorités chinoises ont décidé de punir une compagnie de comédie pour une blague, qui a fortement divisé la société. D’après de média britannique Reuters, la branche pékinoise du Bureau du ministère chinois de la Culture et du Tourisme a fait savoir ce mercredi 17 mai 2023, qu’elle infligerait une amende de 14,7 millions de yuans, soit 2,13 millions de dollars à l’entreprise à Shanghai Xiaoguo Culture Media Co. L’État chinois accuse cette dernière de « nuire à la société », suite à une blague faite par un de ses comédiens, Li Haoshi. Le comédien avait fait une blague qui visait l’armée chinoise et qui a été très critiquée par l’opinion chinoise.

Une phrase utilisée par le président

Au début de cette semaine, une blague du comédien, un stand-up en direct ayant été fait le 13 mai 2023 à Pékin, avait été qualifiée d’humiliante pour l’Armée populaire de Libération (APL), par un spectateur. Dans sa blague, Li Haoshi avait déclaré avoir vu deux chiens errants, qu'il a adoptés, et chassé un écureuil. Il avait ajouté que cela lui avait rappelé la phrase : « avoir un bon style de travail, être capable de se battre et de gagner des batailles ». Cette phrase avait été utilisée, en 2013, par le président chinois Xi Jinping, dans le but de faire l’éloge de l’éthique de travail de l’APL.

Après cette blague, la branche pékinoise du Bureau du ministère chinois de la Culture et du Tourisme a réagi en déclarant : « Nous ne permettrons jamais à une entreprise ou à un individu d'utiliser la capitale chinoise comme une scène pour calomnier l'image glorieuse de l'APL ». Notons que la société Shanghai Xiaoguo Culture Media Co. a également réagi à la sanction de l’État chinois. Selon elle, l’incident est dû à « des failles majeures dans la gestion » de la scène, tout en soulignant avoir résilié le contrat du comédien.