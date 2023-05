Reporters sans Frontière (RSF) a publié le mercredi 03 mai 2023 le classement 2023 de la liberté de presse du monde. Dans ce nouveau classement, le Bénin a gagné 9 places et est désormais 112ème sur 180 pays. RSF a expliqué qu’en ce qui concerne les raisons de ce positionnement du Bénin, c’est que « le paysage médiatique est marqué par l’absence de grandes entreprises de presse ». Elle a fait savoir que « la plupart des médias ne sont pas viables et sont confrontés à l’étroitesse du marché publicitaire ». Elle a par ailleurs révélé que « le gouvernement utilise régulièrement son pouvoir sur l’attribution des contrats publicitaires pour en priver certains médias critiques ».

Reporters sans Frontière n’a pas manqué de préciser qu’une convention collective est entrée en vigueur au Bénin en 2017 mais, « elle n’est pas respectée et les journalistes vivent dans la précarité. Ce qui les expose à la corruption et sape leur indépendance ». Reçue sur BIP radio, la présidente de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) Zakiath Latoundji a déclaré que « globalement, on peut dire que la situation est assez reluisante parce que à l’heure actuelle, on n’a pas de journalistes qui soient privés de leur liberté » et que « quand il reste à faire, rien n’est encore fait ». Pour elle, « il y a encore certaines luttes à mener mais au regard de la situation actuelle, on peut se réjouir de ce que nos différents efforts ont payé ».