Le débat relatif au troisième mandat actuellement en cours au Sénégal a fait réagir Claudy Siar. Par le canal d’une publication qu’il a faite sur Facebook, le créateur de Couleurs Tropicales a interpellé le président sénégalais sur la tournure de ces événements. Il s’interroge notamment sur le nombre de ces victimes qui commence par s’accroître. Il s’est notamment insurgé contre les déclarations du dirigeant sénégalais et a rappelé qu’il a pris le pouvoir suite à un mouvement populaire des fils et filles du Sénégal.

« Le peuple est descendu dans la rue afin qu’il accède légitimement au pouvoir. Autour de la question du 3e mandat, (sur lequel je n’ai pas légitimité à m’exprimer) n’y a-t-il pas eu trop de victimes ? », s’est-il interrogé dans son poste. « Un mort est déjà un mort de trop. Comme quoi, on sait qui on perd mais on ne connaît pas le cœur, ni l’ambition de celui qui arrive… Pitié pour le Sénégal, les sénégalaises, les sénégalais. Aucune richesse dans ce bas monde ne vaut la mort d’un humble citoyen…OUI, CAR CE SONT TOUJOURS LES PAUVRES QUI MEURENT SOUS LES BALLES… », a-t-il poursuivi.

Rappelons qu’au cours des dernières manifestations au Sénégal, des décès ont été enregistrés. Les partisans de Sonko ont notamment fortement manifesté au cours de ces derniers jours. Pour ceux-ci, leur leader fait face à une oppression devant la justice dans le but de l’empêcher de se présenter à la prochaine élection présidentielle au Sénégal. Au total, trois décès ont été enregistrés la dernière fois.