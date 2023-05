Richard Branson, célèbre entrepreneur britannique et fondateur du groupe Virgin, a récemment confié à la BBC qu'il avait eu très peur de perdre sa fortune durant la crise du Covid-19. Cet homme d'affaires emblématique, qui a bâti sa fortune grâce à son flair entrepreneurial et son audace, a dû faire face à de nombreuses difficultés pour maintenir à flot son empire en pleine pandémie. Branson, aujourd'hui âgé de 72 ans, a débuté sa carrière entrepreneuriale dès l'âge de 16 ans en créant un magazine pour étudiants.

En 1970, il fonde Virgin Records, une chaîne de magasins de disques qui deviendra rapidement un label musical influent, lançant des artistes tels que Mike Oldfield, les Sex Pistols et Genesis. Au fil des ans, Richard Branson a étendu le groupe Virgin à de nombreux secteurs, allant du transport aérien avec Virgin Atlantic aux télécommunications avec Virgin Media, en passant par les clubs de sport, les hôtels et même l'exploration spatiale avec Virgin Galactic.

Dans cet entretien, Richard Branson déclare : «Ce que nous voulions, c'était obtenir le soutien du gouvernement comme cela s'est produit en Amérique, comme cela s'est produit en France, comme cela s'est produit en Italie. Pas des cadeaux (...) mais des prêts». Cependant, le gouvernement britannique dirigé par Boris Johnson à l'époque avait refusé d'accorder ce soutien financier à l'homme d'affaires, invoquant sa fortune personnelle. «Il y a eu un moment où j'ai cru que nous allions tout perdre» lâche-t-il.

Une crise sanitaire économiquement difficile

La crise sanitaire a durement touché les entreprises du groupe Virgin. Branson raconte : «Nous avions 50, 60 avions tous cloués au sol, et les clubs de sport étaient tous fermés, les hôtels étaient tous fermés». Les pertes subies durant cette période ont été colossales, s'élevant à 1,5 milliard de livres.

Cet épisode illustre les répercussions de la crise du Covid-19 sur l'économie mondiale, y compris sur les plus grandes fortunes. Alors que certaines entreprises ont pu bénéficier du soutien des gouvernements, d'autres ont dû faire face seules à cette situation inédite et périlleuse. Richard Branson, malgré la peur de perdre sa fortune, semble avoir réussi à surmonter cette épreuve et demeure engagé dans le développement de ses entreprises à travers le monde, tout en restant fidèle à sa philosophie audacieuse et innovante qui lui a permis de bâtir son empire.