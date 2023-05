Vous aimez les jeux d’argent, mais vous n’avez pas de casino près de chez vous. Sur le web, il existe un certain nombre de sites de jeu en ligne. Malheureusement, force est de constater que tous ne se valent pas d’un point de vue qualitatif. Si l’on n’est pas assez vigilant, on peut même tomber sur des arnaques. C’est pour cette raison que nous avons décidé de vous proposer ce dossier spécial pour bien choisir son casino en ligne en vous indiquant quelques critères sur lesquels vous fier.

Les casinos disposant d’une licence

En France, tous les sites de casinos en ligne officiels doivent être agréés par L’ANJ (autorité nationale des jeux), qui est une autorité administrative indépendante habilitée par l’État à délivrer les autorisations. En Belgique, c’est exactement la même chose. Les Casinos en ligne doivent avoir été autorisés par la CJH. C’est le cas du site de Circus.be qui dispose aussi d’établissements physiques. Jouer à un site de jeu non agréé en ligne n’est pas illégal en soi, mais c’est à vos risques et périls. Si vous avez un litige avec ce type de suite, les poursuites pénales seront plus compliquées, voire impossibles (car ces sites sont souvent hébergés à l’étranger). Certains de sites révèlent des arnaques. Les sites non agréés ne respectent pas non plus les principes de protection des mineurs ni les règles en matière de prévention de l’addiction aux jeux.

La qualité graphique du site

C’est l’un des premiers critères de sélection chez les joueurs. Passer un moment agréable à jouer passe d’abord par le plaisir visuel. Il est donc indispensable de vérifier ce premier critère. De plus, c’est aussi un moyen de reconnaitre facilement les sites d’arnaques en ligne. En effet, comme ce sont des sites éphémères, la plupart du temps, la qualité graphique n’est pas au rendez-vous.

Le catalogue des jeux proposés

Le second critère à vérifier pour trouver un bon casino en ligne, c’est la variété des jeux proposés sur le site. Aujourd’hui, pour jouer au casino en ligne en France, comme nous l’avons dit un peu plus haut, il faut respecter une règlementation bien précise qui limite le type de jeux que l’on peut trouver sur les sites de jeux agréés par l’ANJ.

Les paris hippiques

Les paris sportifs

Les jeux de cercle

En Belgique, les sites autorisés par la Commission des Jeux de Hasard sont les suivants :

Les salles de jeux et les casinos en ligne

Les bookmakers en ligne

Les salles de poker en ligne

La rétribution des gains et les avantages en ligne

L’autre critère de sélection est un critère financier. Il concerne la rétribution des gains d’une part, c’est-à-dire la possibilité de les réutiliser ou de les récupérer. Ensuite, les joueurs apprécient les opérations promotionnelles comme les offres de bienvenue, les happy-hours, ou les bonus de recharge. Bien entendu, un casino en ligne responsable propose des avantages en ligne sans pour autant rendre le jeu trop incitatif. Voici donc les critères les plus importants pour choisir un casino en ligne. N’oubliez pas de vérifier également les avis en ligne, ils vous donneront des indications très précieuses sur la qualité des sites de jeux.