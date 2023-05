Nick Cannon, connu pour sa carrière d'animateur notamment dans l'émission The Masked Singer, est le père de douze enfants de six femmes différentes. Le dynamisme de sa vie de famille est d'autant plus remarquable qu'il a eu neuf enfants en seulement trois ans. Pourtant, en dépit de cette complexité apparente, Cannon semble gérer cette situation avec un sens certain de l'humour, comme le démontre une récente mésaventure qui s'est produite lors de la fête des mères.

Cette année, pour la fête des mères, Cannon a décidé d'opter pour une approche plus personnelle en rédigeant des cartes manuscrites pour les mères de ses enfants plutôt que d'acheter des cadeaux standard. Malheureusement, dans la hâte ou l'émotion, il a mélangé certaines de ces cartes, ce qui a conduit l'une des mères à lire le message destiné à une autre. L'incident a été révélé lors de l'émission de radio "The Daily Cannon", co-animée par Cannon et Abby De La Rosa, la mère de trois de ses enfants. De La Rosa semblait choquée par cette révélation, tandis que l'autre co-animateur, Courtney Bee Bledsoe, a suggéré que cette erreur n'était due qu'à un manque de concentration de la part de Cannon.

L'ancienne épouse de Cannon, la superstar Mariah Carey, avec qui il a des jumeaux, Monroe et Moroccan, semble prendre avec humour les récents développements dans la vie de famille de son ex-mari. Lors d'un récent épisode du Jason Lee Podcast, Cannon a partagé que chaque fois qu'ils parlent, Carey lui demande s'il va bien et comment il gère tout cela. Cannon a également révélé que Carey était très positive à l'égard de sa grande famille, tant qu'il ne lui causait pas de problèmes.

Malgré les controverses récentes, notamment lorsqu'il a déclaré qu'il serait prêt à avoir un enfant avec la chanteuse Taylor Swift, Nick Cannon reste déterminé à prioriser la paternité. En gagnant plus de 100 millions de dollars par an, il s'assure de pouvoir subvenir aux besoins de sa grande famille. Il met un point d'honneur à maintenir l'amour et la présence auprès de ses enfants au-dessus des conventions sociales, et cela même si ses méthodes personnelles, comme l'incident des cartes de la fête des mères, peuvent parfois sembler peu conventionnelles.