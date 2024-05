Électricité au Maghreb: ce pays veut accélérer sa transition énergétique

La Tunisie s’engage résolument vers une transition énergétique ambitieuse, visant à accroître sa capacité de production électrique. Sous la direction du Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, le pays se donne les moyens d’un avenir énergétique plus durable.

Lors de la réunion du Comité Supérieur de la Production Électrique Privée, tenue le 30 avril 2024, le Chef du Gouvernement a insisté sur l’urgence de finaliser les procédures administratives pour les projets de production électrique programmés. Cette impulsion vise à catalyser la transition énergétique du pays.

Des annonces concrètes sont faites : des accords seront signés avant la fin du mois de juin 2024 pour la réalisation de projets d’une capacité de 100 mégawatts dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Tozeur. De plus, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie prévoit la signature prochaine d’accords pour des projets d’une capacité de 300 mégawatts dans les gouvernorats de Gafsa et de Tataouine dès le début du mois de mai, contribuant ainsi à l’avancement du programme d’attribution des projets de 500 mégawatts.

La Tunisie fixe également des échéances claires : la date limite de soumission des offres pour d’autres projets, d’une capacité de 500 mégawatts d’énergie solaire dans plusieurs régions du pays, a été fixée pour le 30 mai 2024. Ces initiatives soulignent l’engagement résolu du gouvernement envers la transition énergétique.

Dans le cadre de sa stratégie nationale de transition écologique et énergétique, le Premier Ministre recommande la préparation d’un projet de décret obligeant toutes les installations, entreprises et structures publiques à promouvoir et généraliser l’utilisation des énergies renouvelables. Cette mesure, si elle est adoptée, marquera une étape significative vers un avenir énergétique plus propre et plus durable pour la Tunisie.