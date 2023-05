L'administration américaine a accusé le groupe de mercenaires russes Wagner de chercher à acquérir du matériel militaire via le Mali pour être utilisé en Ukraine. Un responsable américain a déclaré à CNN que selon des renseignements déclassifiés, Wagner a tenté d'expédier du matériel depuis le Mali, où le groupe est bien implanté, vers l'Ukraine, et de falsifier les documents pour ces transactions. "Nous suivons cela de près", a déclaré le responsable, précisant que Wagner cherche activement à se procurer des mines, des drones, des radars et des systèmes de contre-batterie auprès de contacts au Mali. Ce n'est pas la première fois que les USA accusent Wagner d'opérations illégales en Afrique.

Le pays de Joe Biden a même tenté d'évincer le groupe en Centrafrique où il est très bien implanté. Cependant, le Mali n'est pas le seul pays dans lequel Wagner cherche du soutien pour l'Ukraine. Des renseignements américains révèlent que le groupe de mercenaires a rencontré des "contacts turcs" en février dernier avec l'intention "d'acheter des armes et du matériel à la Turquie" qui pourraient être utilisés en Ukraine.

Article similaire Comment les USA s'inspirent de la guerre en Ukraine pour mieux s'armer Le département américain de la Défense est en train de revoir sa stratégie d'armement en se basant sur les enseignements tirés des combats en Ukraine,…

La Maison Blanche a également accusé la Corée du Nord de fournir des missiles et des roquettes au groupe Wagner pour une utilisation en Ukraine. "Wagner soutient directement la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et nous nous opposons aux efforts de tout autre pays pour aider la Russie par le biais de Wagner", a déclaré le responsable américain. Les États-Unis ont sanctionné de nombreuses entités et individus qui soutiennent les opérations militaires de Wagner, et s'engagent à continuer d'identifier, d'exposer et de contrer ces efforts.