Ce dimanche lors d'un meeting à Bouaké, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a demandé pardon à la nation pour les souffrances endurées lors de la crise de 2011 et a appelé au retour de Guillaume Soro dans le pays pour participer au processus de réconciliation nationale. Dans une allocution touchante, Simone Gbagbo a exprimé ses regrets pour les tragédies survenues lors de la crise ivoirienne. «Je tiens une fois encore à demander pardon à toute la nation et à tous ceux qui ont subi des souffrances terribles, qui ont perdu des parents, emplois et ont été contraints à l'exil...J'accorde mon pardon à tous ceux qui ont causé du tort à la nation ivoirienne et à ma personne», a-t-elle déclaré. Elle a également demandé pardon «à mes proches» et à sa «famille politique».

Elle a exhorté les responsables politiques ivoiriens à la rejoindre dans cet exercice de pardon et de réconciliation. Dans cet esprit, elle a appelé au retour de Guillaume Soro, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, dans «l'intérêt» de la Côte d'Ivoire. Bien qu'elle n'ait pas approuvé son rôle lors de la crise de 2002, elle a affirmé l'avoir pardonné.

Appel au retour de Soro

Simone Gbagbo a souligné l'importance pour Guillaume Soro de rentrer au pays et de participer au processus de réconciliation nationale initié par l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Elle estime que son retour serait bénéfique pour la nation.

En 2021, Simone Gbagbo avait évoqué les épreuves personnelles qu'elle a traversées, notamment les violences subies lors de son arrestation et les rumeurs concernant son influence sur le travail de son mari, l'ex-président Laurent Gbagbo. Elle avait alors affirmé avoir été battue lors de son arrestation, tandis que son mari était protégé. Elle avait également nié les allégations selon lesquelles elle aurait interféré dans les affaires de l'État.

Aujourd'hui, Simone Gbagbo semble chercher à tourner la page sur cette période difficile de l'histoire ivoirienne et à encourager la réconciliation nationale. En demandant pardon et en appelant au retour de figures politiques importantes comme Guillaume Soro, elle espère contribuer à la reconstruction et à la guérison du pays.