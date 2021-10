Elle avait gardé le silence depuis l’annonce du divorce de Laurent Gbagbo. En déplacement en RDC, Simone Gbagbo s’est exprimée sur plusieurs dossiers notamment ceux concernant son futur ex-époux mais aussi le traitement médiatique qui lui a été réservé dans la presse occidentale. Un traitement qu’elle juge indirectement à charge contre elle, qui, elle le rappelle, n’a pas eu la « la reconnaissance de celui qui partageait sa vie »., Lire ci-dessous des extraits de sa déclaration.

Simone Gbagbo s’exprime sur plusieurs dossiers

«J’ai traversé des épreuves qui sont très fortes mais j’ai eu la grâce d’être guérie par Dieu. Quand le problème de divorce s’est présenté, j’avais suffisamment d’énergie en moi pour également faire face. Ce qu’on nous dit c’est : Femmes soyez soumises à vos maris. Et moi je pense avoir fait cela dans ma vie. Peut-être que je n’ai pas fait totalement ce qu’il espérait, on ne sait jamais (…) Je n’ai même pas la reconnaissance de celui qui partageait ma vie (…) On dit que vous avez interféré dans le travail de votre mari . Ça c’est ce que FRANCE24 , TV5 MONDE dit . Ce n’est pas la vérité. Je ne dis pas que mon mari ne m’interrogeait pas , ce que je croyais juste de lui répondre, je lui répondais.(…) C’est vrai que dans l’expérience que j’ai vécue, je considère qu’il y’a des injustice quand même que j’ai vécues (…) Au moment de mon arrestation, j’ai été battue comme ce n’est pas permis. Mon mari , lui au contraire, ils sont venus , ils l’ont protégé, lui qui était le chef de l’état. Parce-que je suis une femme. Ils m’ont battue. Parce-que je ne suis pas restée à la maison pour faire la cuisine et à m’occuper des enfants »