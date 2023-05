Un avion de chasse F-16 américain s'est écrasé samedi matin près de la base aérienne d'Osan à Pyeongtaek, en Corée du Sud, lors d'un entraînement de routine, selon un communiqué de l'armée américaine. Le pilote a été éjecté en toute sécurité et transporté vers l'établissement médical le plus proche. Aucun civil n'a été blessé lors de l'incident. L'armée enquête sur la cause de l'accident. "Bien que nous n'ayons pas encore d'informations supplémentaires, nous sommes soulagés que le pilote ait été éjecté en toute sécurité et qu'il n'y ait eu aucune autre blessure... L'US Air Force mettra en place une commission d'enquête de sécurité indépendante pour examiner toutes les données et preuves liées à l'incident d'aujourd'hui et utiliser ces informations pour déterminer sa cause et prescrire toute mesure de sécurité corrective pour assurer la sécurité de la flotte de F-16." a déclaré le colonel Henry R. Jeffress, III, commandant de la 8e Escadre de chasse dans un communiqué. "

Cet accident intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la péninsule coréenne. Le président sud-coréen Yoon Soek-Youl a récemment conclu un accord sur le nucléaire avec le président américain Joe Biden. Cet accord renforce l'engagement militaire américain dans la région, notamment par le déploiement plus fréquent de moyens stratégiques et la création d'un groupe consultatif nucléaire (NCG).

La Corée du Nord a vivement réagi à cet accord, estimant qu'il entraînerait un "danger plus sérieux". Kim Yo-Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen, a déclaré que cet accord montre une "volonté d'agir la plus hostile et agressive" envers la Corée du Nord et "expose la paix et la sécurité en Asie du Nord-est à un danger plus sérieux". Joe Biden a réaffirmé que toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou leurs alliés serait inacceptable et entraînerait la fin de tout régime entreprenant une telle action.

La Chine, quant à elle, a exprimé son inquiétude face à la situation dans la péninsule coréenne. Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a accusé les États-Unis de provoquer "une confrontation entre les camps" et de saper "le régime de non-prolifération nucléaire et les intérêts stratégiques d'autres pays".

De plus, les États-Unis prévoient d'envoyer un sous-marin nucléaire armé de missiles balistiques en Corée du Sud pour y faire escale, ce qui est perçu comme une provocation par Pékin. Mao Ning a déclaré que Washington "ignore la sécurité régionale et s'obstine à exploiter la question de la péninsule pour créer des tensions". Ces développements témoignent de l'escalade des tensions dans la péninsule coréenne, avec des répercussions potentielles sur la sécurité régionale et la stabilité internationale.