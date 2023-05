La cuisine sud-africaine vient de décrocher une reconnaissance mondiale. Selon le dernier classement publié par TasteAtlas, un site spécialisé dans la cuisine traditionnelle, l'Afrique du Sud est désormais sur la carte gastronomique mondiale, grâce à une de ses sauces emblématiques: le Blatjang. Ce chutney sud-africain a été classé huitième meilleure trempette du monde, une position méritée grâce à une note impressionnante de 4,6 sur 5 attribuée par les utilisateurs de la plateforme.

TasteAtlas, qui vise à promouvoir d'excellents plats locaux, à susciter la fierté dans les plats traditionnels, et à éveiller la curiosité sur les plats que vous n'avez pas encore essayés, a établi ce classement sur la base des notes attribuées par son audience. Le classement "10 Best Rated Dips in the World" a enregistré 5 650 évaluations, dont 3 576 ont été reconnues par le système comme légitimes.

Article similaire Découvrez les 5 meilleures villes intelligentes au monde et les 5 meilleures en Afrique L'Institut international pour le développement du management (IMD) a publié son Smart City Index Report 2023, évaluant 141 villes à travers le monde pour déterminer…

Le Blatjang, qui est généralement servi avec de la viande grillée comme condiment, est une sauce épaisse faite avec des fruits, du sucre, du vinaigre, et diverses épices. Traditionnellement, il contient des abricots séchés, des raisins secs, des noix, du gingembre, du quatre-épices, de l'ail, et des oignons séchés. Une fois que tous les ingrédients ont été mijotés, le Blatjang est versé dans des pots et laissé refroidir.

Bien qu'il soit classé à la huitième place, le Blatjang est en excellente compagnie. Le Top 10 des meilleures trempettes du monde comprend des sauces venant de divers coins du monde, dont le Mutabal du Liban, le Toum du Liban, le Hummus Beiruti de Beyrouth, le Guacamole du Mexique, le Tzatziki de la Grèce, le Muhammara d'Alep en Syrie, le Kashke bademjan d'Iran, et le Ssamjang de Corée du Sud. Cette reconnaissance du Blatjang par TasteAtlas renforce la position de l'Afrique du Sud comme une destination culinaire à ne pas manquer. Elle met en lumière la diversité et la richesse des saveurs qui sont au cœur de la cuisine sud-africaine.

Liste des 10 meilleurs