Dans un monde de plus en plus axé sur la technologie, la question de l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur l'humanité devient un sujet de débat crucial. Emad Mostaque, fondateur de Stability AI, lance un avertissement sévère : dans le pire des scénarios, les robots pourraient finir par contrôler l'humanité. Il envisage un avenir où les humains pourraient être jugés "ennuyeux" par les machines supérieures en intelligence et en capacités. Cependant, Mostaque espère que cette perspective choc pourrait provoquer une prise de conscience et inciter les gouvernements à réglementer l'IA avant qu'il ne soit trop tard.

Emad Mostaque compare ce scénario potentiel à la pandémie de coronavirus en 2020, moment où le monde a réalisé l'ampleur du danger. Selon lui, l'impact initial des nouvelles machines pourrait être "douloureux" et avoir des conséquences économiques plus importantes que la pandémie. Cependant, il estime que les emplois qui disparaîtront à cause de l'automatisation seront remplacés par des emplois de meilleure qualité, les machines se chargeant des tâches subalternes et laissant aux humains le temps de se concentrer sur ce qui fait leur humanité.

Article similaire La sécurité de Joe Biden mise en danger par une grosse bourde Un document confidentiel sur le déplacement effectué par le président américain Joe Biden en Irlande s’est retrouvé sur la place publique. La révélation a en…

Malgré les dangers potentiels, Mostaque souligne également les énormes avantages potentiels de l'IA. Les entreprises spécialisées dans l'IA, comme ChatGPT et DeepMind, pourraient surpasser Google et Facebook en termes de valeur dans les dix prochaines années, selon lui. En outre, il est déterminé à garder sa technologie open source, permettant à quiconque d'examiner, de partager et d'utiliser le code. Cela, espère-t-il, devrait rassurer le public sur le fait que la technologie ne deviendra pas trop dangereuse.