L'humoriste acteur et militant politique français Dieudonné s'est rendu à Genève pour témoigner en faveur de l'islamologue Tariq Ramadan, qui est accusé de viol dans une affaire remontant à 2008, ce mardi 16 Mai 2023. C'est l'information annoncée par les médias depuis quelques heures. Dieudonné, connu pour ses prises de position qui ont suscité des polémiques et ses affinités, a déclaré qu'il était présent pour apporter un témoignage afin de clarifier la situation et de dire la vérité.

Face aux journalistes devant le tribunal correctionnel de Genève, le franco-camérounais Dieudonné a précisé qu'il n'était pas là pour divertir, mais pour éclairer. Il a expliqué qu'il avait recueilli des confidences de la plaignante, «Brigitte», pseudo de la plaignante concernant sa relation avec l'islamologue Tariq Ramadan. Dieudonné a affirmé que lors de cette conversation, la plaignante avait mentionné un «coup d'un soir ou quelque chose comme ça», mais n'avait pas fait référence à des actes de violence.

Dieudonné a été convoqué à la demande de la défense de Tariq Ramadan, car son nom était apparu dans un courrier anonyme reçu par les juges. L'humoriste français a soutenu que ce courrier avait été envoyé par un de ses anciens producteurs artistiques avec qui il n'est plus en contact. La plaignante suisse, qui a rencontré auparavant Dieudonné à de multiples reprises, a été brièvement entendue par le président du tribunal correctionnel de Genève avant l'arrivée de Dieudonné. Elle a confirmé que Dieudonné lui avait demandé si l'histoire avec Tariq Ramadan était vraie, et elle avait répondu par l'affirmative. Elle a également souligné qu'il n'y avait pas eu d'autres confidences et qu'ils n'en avaient jamais reparlé par la suite.