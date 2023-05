Un haut responsable militaire américain a récemment déclaré que les États-Unis n'ont "d'autre choix" que de se préparer à un conflit dans l'espace. Cette décision découle de l'offensive de la Russie en Ukraine et de l'ambition de la Chine de devenir la puissance spatiale dominante d'ici le milieu du siècle. Le général de brigade Jesse Morehouse, directeur adjoint de la stratégie, des plans et de la politique au Commandement spatial américain, a souligné cette préoccupation lors du Sommet des opérations spatiales 2023 à Londres.

Lors d'une conférence de presse à l'ambassade des États-Unis, le général de brigade Morehouse a déclaré aux journalistes que l'Amérique était prête à se battre dans l'espace si nécessaire. Il a été cité par le Guardian affirmant que les États-Unis étaient "prêts à se battre ce soir dans l'espace si nous le devions". Cette déclaration souligne l'importance accordée par les États-Unis à la protection de leurs intérêts et de ceux de leurs alliés et partenaires, avec lesquels ils ont des traités de soutien mutuel en matière de défense.

Ces derniers mois, l'espace est devenu un nouveau terrain où une guerre ouverte est déclarée entre les plus grandes puissances de notre planète mais aussi entre les importantes entreprise du monde technologique. Sous l'administration Trump, les USA ont accordé une importance à la conquête de l'espace. L'ancien président républicain a d'ailleurs lancé un commandement de l'espace en 2019. Mais il faut noter que les Etats-Unis zieutaient depuis longtemps l'espace et une force a été créée très tôt.

Il convient de noter que le Commandement spatial américain a une longue histoire. Il a été créé en 1985 pour assurer le commandement et le contrôle des forces militaires dans l'espace. Cependant, en 2002, il a été dissous et ses forces et responsabilités ont été fusionnées avec le Commandement stratégique américain. Cette nouvelle préparation à une guerre dans l'espace montre que les États-Unis considèrent à nouveau l'espace comme un domaine crucial pour leur sécurité nationale.