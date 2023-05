Deux militaires parmi les dix blessés lors de l'explosion d'une soute à munitions à l'Ecole nationale des officiers de Toffo ont rendu l'âme. Il s'agit de l'adjudant-chef Koumagnon et du sergent major Alain Assegnisso. Les disparus se sont éteints entre le 5 et le 6 mai 2023. Parmi les 10 militaires blessés lors de l’explosion de la soute à munitions de la garnison de Toffo, deux militaires se sont éteints entre le 5 et le 6 mai derniers.

Ils suivaient des soins intensifs au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga quand ils sont passés de vie à trépas. L' un des défunts sera inhumé ce mercredi 10 mai. Les autres victimes avaient été évacuées dans la soirée du samedi 6 mai 2023 vers les hôpitaux français notamment l’hôpital militaire de Percy afin de bénéficier des soins adéquats. Ces militaires ont été transportés par un vol spécial assuré par le gouvernement. Les quatre victimes restants continuent de recevoir les soins médicaux au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou. Pour rappel, cette explosion est survenue au cours d'un transfert de matériels obsolètes. Les dix militaires blessés ont été évacués au Centre national hospitalier et universitaire HKM de Cotonou, immédiatement après l'incident.