L’année 2023 est visiblement l’une des meilleures pour Mark Zuckerberg. Sa fortune a connu une augmentation spectaculaire au cours de ladite année. Selon les informations qui ont été rapportées, il est pour le moment le seul sur la liste de Bloomberg à avoir 44 milliards de dollars en 2023. Cette année, il est le seul à avoir enregistré une richesse pareille sur l’indice des milliardaires de Bloomberg. On retient que même s’il avait commencé l'année avec 0 $, son gain de richesse en 2023 l'aurait placé dans le top 30 des personnes les plus riches du monde.

Selon le classement des premières fortunes du monde, avec sa valeur nette actuellement de 89,9 milliards de dollars, Zuckerberg est la 12e personne la plus riche de la planète. Sa principale source de revenue est le groupe Meta dont il détint 13 % des actions. Meta a d’ailleurs surpris Wall Street en dépassant toutes ses prévisions. Au premier trimestre de 2023, la société a déclaré des revenus de 28,6 milliards de dollars.

Il y a quelques semaines, il avait hissé à la 12ème place des personnes les plus riches du monde. Ce progrès du patron du réseau social Facebook et de l’entreprise Meta est enregistré après la salve de licenciements au cours de ces derniers mois. Successivement, les responsables de Meta ont supprimé plusieurs milliers de postes et ont fait disparaître de leur organigramme 5.000 postes actuellement non occupés et pour lequel il n'y aura pas de recrutement, selon un communiqué publié le 14 mars dernier par Mark Zuckerberg.