Le gaz naturel occupe une place de plus en plus importante sur les marchés mondiaux de l'énergie. Les pays dotés d'importantes réserves de gaz naturel peuvent en tirer parti. Les tensions autour du gaz naturel en Europe se sont intensifiées en raison de la crise en Ukraine et des sanctions imposées à la Russie, limitant ainsi les exportations de gaz vers l'Europe. Cette situation a entraîné une dépendance accrue de l'Europe envers d'autres sources d'approvisionnement en gaz, notamment les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis et du Qatar. Voici un aperçu des 10 pays possédant les plus importantes réserves de gaz naturel dans le monde, avec la présence d'un pays africain parmi eux. (Source OilPrice)

Russie - Possède la plus grande réserve mondiale de gaz naturel, estimée à 38 billions de mètres cubes. Iran - Détient environ 32 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Qatar - Avec 24,7 milliards de mètres cubes de réserves, le Qatar est un acteur majeur dans la production de gaz naturel. Turkménistan - Ce pays d'Asie centrale dispose de 19,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel. États-Unis - Bien que les États-Unis soient le premier producteur mondial de gaz, ils se classent cinquièmes en termes de réserves, avec 13,179 milliards de mètres cubes. Arabie Saoudite - Ce pays du Moyen-Orient possède 8,5 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel. Émirats Arabes Unis - Les Émirats Arabes Unis détiennent environ 8,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Nigeria - Le Nigeria est le plus grand détenteur de réserves de gaz naturel en Afrique, avec 5,85 milliards de mètres cubes. Venezuela - Le pays sud-américain possède 5,54 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel. Chine - La Chine détient des réserves importantes de gaz naturel, estimées à 5,44 milliards de mètres cubes.

La Russie et l'Iran, qui détiennent les plus grandes réserves de gaz naturel, sont également confrontés à des défis géopolitiques. Par conséquent, des pays tels que le Qatar, le Turkménistan et les États-Unis joueront un rôle croissant dans la production de gaz naturel.

Parmi les pays figurant sur cette liste, le Nigeria est le seul pays africain et se classe huitième en termes de réserves de gaz naturel. Toutefois, l'exploitation de ces réserves de gaz n'a pas suivi le rythme de l'exploitation des réserves de pétrole du pays.

Plusieurs pays de cette liste sont membres de l'OPEP, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Venezuela. Récemment, l'Arabie Saoudite a décidé de renforcer le développement de ses réserves de gaz naturel en réponse à la demande mondiale croissante. L'incertitude liée à la disponibilité et à la sécurité des approvisionnements en gaz russe a conduit à des fluctuations des prix et à une concurrence accrue pour les ressources énergétiques.