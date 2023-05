La situation est tendue dans la région Ashanti au Ghana, où des mineurs artisanaux seraient piégés dans un puits souterrain de la mine d'or d'Obuasi d'AngloGold Ltd. Selon les rapports, ces mineurs illégaux seraient entrés à la recherche de gisements d'or mais se seraient retrouvés dans l'incapacité de sortir après la fermeture des entrées. Des responsables de la mine d'AngloGold Ashanti Ghana, tout en étant au courant des allégations, travaillent avec les autorités compétentes et les services de sécurité publique pour gérer cette situation préoccupante.

L'inquiétude monte parmi les familles des mineurs, qui ont signalé aux médias être sans nouvelles de leurs proches depuis quatre jours. Sept de ces mineurs illégaux ont réussi à sortir de la mine et sont actuellement détenus par les services de police du Ghana. AngloGold a démenti que des mineurs soient encore piégés à l'intérieur, affirmant que la principale voie de sortie est accessible et que toute personne non autorisée peut sortir à pied. Malgré cela, la crainte pour la sécurité des mineurs possiblement encore piégés reste palpable.

L'or a toujours joué un rôle central dans l'histoire du Ghana, un pays autrefois connu sous le nom de la Côte de l'Or à cause de ses vastes réserves du précieux métal. Bien avant, l'Empire Ashanti, qui a existé du XVIIe au XIXe siècle dans ce qui est maintenant le Ghana moderne, était également connu pour sa richesse en or. La puissance de cet empire reposait en grande partie sur sa capacité à contrôler et à commercialiser l'or, qui était abondant dans la région. Malheureusement l'augmentation du chômage, combinée à la lucrative industrie de l'extraction de l'or, a conduit à une augmentation du nombre de mineurs, dont beaucoup opèrent illégalement. Malgré les lois exigeant une licence pour l'exploitation minière à petite échelle, les études indiquent que plus de 85% de cette exploitation se déroule illégalement.