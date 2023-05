Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr était dans la matinée du mardi 02 mai 2023 au siège de la Fédération béninoise de football (FBF) à Djassin à Porto-Novo. Le technicien franco- allemand , Gernot Rohr est allé rencontrer le Secrétaire Général de l’institution faîtière du football béninois, Claude Paqui, le directeur de Cabinet du président de la FBF Innocent Atindéhou, le directeur technique national Adolphe Ogouyon et quelques membres du personnel administratif de la Fédération.

L’entraîneur des Guépards du Bénin a discuté avec les cadres de la Fbf sur la sélection nationale et sur le football béninois. Il ressort des discussions que les deux parties sont déterminées à poursuivre dans une synergie d'actions, la collaboration pour atteindre les objectifs fixés. Après cette rencontre, Gernot Rohr s’est dit plus que déterminé et confiant pour réussir la mission qu’on lui a confiée. Il faut signaler que le sélectionneur national des Guépards du Bénin a fait aussi toujours dans la journée de ce mardi 02 mai 2023 un tour au centre technique de Missérété. Rappelons que depuis que le technicien franco-allemand a pris la tête des Guépards du Bénin, l’équipe nationale du Bénin a effectué deux sorties contre les Amavubi du Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023. Ces deux rencontres se sont soldées chacune par un score de 1 but partout.