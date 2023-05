La crise ukrainienne pourrait fournir des leçons précieuses à la Chine, selon un général haut placé. Le général Wang Haijiang, commandant du Théâtre occidental de l'Armée populaire de libération (APL), a souligné la nécessité d'une plus grande intégration de nouvelles capacités, comme l'intelligence artificielle, dans les tactiques de guerre conventionnelles pour faire face à une éventuelle confrontation avec l'Occident. Dans un article publié lundi dans un journal officiel, il a mentionné l'émergence d'un nouveau genre de guerre hybride à partir du conflit en Ukraine, caractérisé par l'entrelacement de "la guerre politique, la guerre financière, la guerre technologique, la guerre cybernétique, et la guerre cognitive".

En Chine, les dépenses de défense sont en hausse pour la huitième année consécutive en 2023. Les préparatifs militaires chinois sont étroitement surveillés non seulement par l'Occident, mais aussi par les voisins de la Chine et Taïwan. Le général Wang a souligné que "les conflits et troubles locaux sont fréquents, les problèmes mondiaux s'intensifient, et le monde est entré dans une nouvelle période de bouleversements et de changements".

Selon le général Wang, la Chine cherchera de nouveaux avantages militaires en développant des capacités dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les réseaux d'information, et l'aviation et l'espace. L'APL a également mis l'accent sur l'amélioration de son "conscience situationnelle" sur le champ de bataille, un point faible noté chez les forces militaires russes lors de la guerre en Ukraine. En dépit des centaines de milliards de dollars investis dans les dépenses de défense, les forces armées chinoises n'ont pas beaucoup d'expérience récente dans une guerre réelle, leur dernier conflit militaire remontant à 1979 avec le Vietnam. La capacité de gagner est nécessaire pour maintenir la sécurité nationale, a écrit Wang.