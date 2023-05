Le géant américain de la Tech, Apple, prépare une révolution majeure pour les propriétaires des iPhones compatibles avec son prochain système d'exploitation, iOS 17, qui sera dévoilé le 5 juin prochain lors de la conférence WWDC. En effet, Apple a annoncé plusieurs mesures d'accessibilité pour iOS 17 qui sera déployé sur tous les iPhones en fin d'année, dont une fonctionnalité appelée "Live Speech" ("Parole en Direct").

Le principe de cette fonction est de permettre à l'utilisateur d'écrire du texte pour que celui-ci soit lu "à haute voix" par son iPhone lors d'un appel téléphonique, pour échanger avec son correspondant. Cette option a été spécialement conçue pour les personnes atteintes de certaines pathologies comme la maladie de Charcot qui ne peuvent pas ou plus faire usage de leurs voix. En outre, Apple a dévoilé une option supplémentaire, baptisée "Personal Voice" ("Voix Personnelle"), qui permet d'utiliser la fonction "Parole en Direct", mais avec une voix répliquant la sienne.

Cette option est destinée aux utilisateurs qui risquent de perdre l'usage de la parole. Selon l'entreprise, "l'option 'Voix Personnelle' est un moyen simple et sécurisé de créer une voix qui ressemble à la leur". Pour créer ce double sonore, il suffira de lire pendant quinze minutes des phrases affichées par l'iPhone, afin que la machine puisse utiliser cette base de données pour créer le modèle numérique. Dans un premier temps, cette option ne sera toutefois disponible qu'en anglais. En plus de cela, Apple a également dévoilé une version d'iOS dédiée aux personnes atteintes de déficience mentale. L'interface est largement simplifiée, avec des fonctions réduites au minimum et mieux décrites à l'écran.

