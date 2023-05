Le débat sur l'intelligence artificielle (IA) et ses conséquences possibles pour l'humanité suscite de nombreuses réactions au sein de la communauté technologique. Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, et Bill Gates, cofondateur de Microsoft, ont des opinions divergentes sur la manière de gérer les avancées de l'IA, mais ils partagent tous les deux la conviction que les travaux sur l'IA doivent se poursuivre.

Steve Wozniak : Appel à la prudence et poursuite des travaux sur l'IA

Steve Wozniak, qui a récemment signé une lettre ouverte avec Elon Musk appelant à une pause dans le développement de grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT, estime que l'IA a le potentiel d'être "malfaisante" si elle tombe entre de mauvaises mains. Bien qu'il ne craigne pas l'IA elle-même, il met en garde contre les personnes malveillantes qui pourraient l'utiliser à des fins néfastes.

Cependant, Wozniak reconnaît que l'IA peut apporter des avantages considérables et souhaite que les travaux sur l'IA se poursuivent. Il insiste sur la nécessité d'une réglementation éthique et responsable pour éviter de telles conséquences et prône une approche prudente dans le développement de l'IA.

Bill Gates : Poursuivre le progrès

Contrairement à Wozniak, Bill Gates n'a pas signé la lettre ouverte et estime qu'une pause dans le développement de l'IA ne résoudra pas les problèmes soulevés. Il soutient qu'il est crucial d'identifier les domaines sensibles liés à l'IA et de se réajuster en conséquence, plutôt que de mettre complètement un frein à la recherche et au développement. Il est important de noter que Microsoft, l'entreprise de Gates, a investi des millions de dollars dans OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT. Et Bill Gates s'est lui-même enrichi grâce à cette innovation.

Steve Wozniak et Bill Gates partagent la conviction que les travaux sur l'intelligence artificielle doivent se poursuivre. Alors que Wozniak prône une approche prudente en ralentissant le développement de l'IA et en mettant l'accent sur la réglementation, Gates soutient qu'il est essentiel de continuer à progresser tout en identifiant et en abordant les problèmes éthiques. Les deux points de vue soulignent l'importance de la responsabilité dans le développement de l'intelligence artificielle, mais diffèrent sur la manière d'atteindre cet objectif.