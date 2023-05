Dans le dernier épisode captivant du podcast The Unfiltered Bride, les auditeurs ont été tenus en haleine par une histoire choquante d'une vengeance amère lors d'un mariage. Les experts de l'industrie des mariages, Georgie et Beth, basés dans le Gloucestershire, ont partagé cette anecdote sur le drame qui s'est déroulé lors du grand jour d'un couple anonyme. Lors de l'épisode diffusé sur les services de streaming le mercredi 24 mai, Georgie a décidé de révéler cette histoire, malgré la promesse de garder l'anonymat de la source.

Elle a commencé en déclarant : "Je ne peux pas vous dire qui me l'a dit, mais merde, je vais quand même raconter l'histoire", alimentée par une discussion précédente sur l'idée de laisser des photos aux invités dans des enveloppes à chaque table. Georgie, poussée par une discussion sur l'idée de laisser des photos aux invités dans des enveloppes à chaque table, a commencé à raconter l'histoire étonnante qui lui avait été rapportée. Au début, tout semblait se dérouler sans heurts lors de cette journée de mariage, du service à la réception. Cependant, lorsque le moment des discours est arrivé, le marié s'est levé et a demandé à tout le monde d'ouvrir les enveloppes qui avaient été distribuées.

Article similaire Il verse 1 milliard $ à son ex qui l'a quitté pour une femme après 40 ans de mariage Le divorce d'un milliardaire qui a dû verser un milliard de dollars à son ex-femme après 40 ans de mariage a suscité une grande réaction…

La stupeur s'est emparée de la salle lorsque les invités ont découvert des photos de la mariée en train de tromper son futur époux avec le meilleur homme. Le marié aurait alors prononcé ces mots assassins : "Ce sont des photos de la mariée en train de b@is*r le garçon d’honneur, donc je vais partir maintenant". Après cette déclaration choquante, lui et sa famille ont rapidement quitté les lieux. Georgie a souligné que la famille de la mariée avait payé pour tous les frais liés au mariage, rendant la vengeance du marié encore plus amère. "Ils voulaient que la mariée ait dû payer pour la nourriture... bien la foutre en l'air", a déclaré Georgie avec indignation. L'ironie du destin a également été relevée par les animateurs du podcast, soulignant que la mariée infidèle avait trahi non seulement son mari, mais aussi sa famille.