Les étudiants en médecine du campus universitaire de Cotonou se frottent désormais les mains. Depuis hier, ils disposent d’une bibliothèque moderne de grande capacité pour leurs études et recherches. Financée par la fondation Vallet et réalisé par l’Ong Bénin Excellence, cette bibliothèque a été inaugurée hier en présence des autorités, des membres de la communauté universitaire et des étudiants venus nombreux.

C’est une grande avancée pour la qualité de la formation en médecine au Bénin. Il s’agit de la construction d’une bibliothèque pour les étudiants en médecine, en pharmacie et en assistance sociale du campus de Cotonou. Et pour cause, a soufflé le donateur Odon Vallet, « c’est une bibliothèque qui est à la hauteur des meilleures bibliothèques de médecine en Europe » qui avait à ses côtés le docteur Esperan Padonou, président de l’Ong Bénin Excellence. Il s’agit d’un bâtiment Rez de chaussée plus deux avec une superficie de 1350m2 avec une salle de conférence de 675 places. Elle dispose de 10.000 livres d’éditions récentes, du matériel informatique et une connexion wifi de haut débit.

Vingt agents seront chargés de gérer les livres, de s’occuper de leur sécurité et de leur entretien. Le doyen de la faculté de médecine le professeur Josué Avakoudjo a montré son importance pour les étudiants. « Les ouvrages de cette bibliothèque sont actuelles et nous avons reçu l’engagement de son actualisation », a-t-il affirmé avant de conseiller les étudiants, « Ce joyau est votre outil de travail. C’est de votre envie de lire que dépendra le succès de cette bibliothèque ». Au pupitre de l’intervention, les différentes autorités ont salué la générosité du prof Odon Vallet « qui aime tant le Bénin », selon la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Mme Eléonore Yayi. « Ce projet est la démonstration de ce que fait la fondation Vallet au Bénin », complète le recteur le professeur Félicien Avléssi.

L’ancienne corde à la nouvelle

Cette bibliothèque est l’une des nombreuses réalisations de la fondation au Bénin. Mais en dehors de ces réalisations matérielles qui contribuent à la formation d’une élite de qualité au Bénin, Odon Vallet à travers sa fondation éponyme a investi dans l’humain à travers des bourses qu’il a octroyées pendant des années aux meilleurs élèves au baccalauréat. Les docteurs Espéran Padonou et Aliou Djialiri, respectivement Président et Directeur exécutif de l’Ong Bénin Excellence en sont les fruits. C’est eux qui perpétuent l’œuvre de leur bienfaiteur d’hier à travers leur savoir-faire. L’Ong a conduit l’exécution de ce projet du début jusqu’à la fin.

« L’ONG Benin Excellence, maître d’ouvrage de ce bâtiment est une association de droit béninois, financée par la Fondation Vallet sous l’égide de la fondation de France. Elle œuvre dans le domaine l’éducation avec son réseau de bibliothèques ayant enregistré1.350.000 visites en 2022 et comptant en son sein la plus grande bibliothèque d’Afrique francophone sise à Godomey, ce volet éducation compte aussi les laboratoires de langues en anglais, allemand, espagnol et fon, l’enseignement de l’Intelligence Artificielle et un réseau de bibliothèques en milieu carcéral. Bénin Excellence œuvre également dans le domaine de la santé en accompagnant l’agence pénitentiaire du Benin dans la prise en charge médicale des personnes privées de liberté », détaille le docteur Djialiri.

Il raconte ensuite comment la construction de cette bibliothèque est partie d’une simple passion du professeur Vallet : « Ce qui nous réunit ce matin à une histoire et cette histoire est celle de l’amour d’un homme pour le Benin et pour la médecine ; ancien professeur des sciences humaines et sociales aux CHU Bichat et Lariboisière saint Louis, les livres de médecine ont toujours occupés une place de choix dans les acquisitions et dans les bibliothèques du professeur Odon Vallet ». Professeur d’histoire des religions, il est devenu philanthrope en mettant la fortune héritée de son père Jean Vallet- décédé dans un accident de voiture- au service des œuvres sociales en l’occurrence au Bénin. Le docteur Espéran Padonou a même tenu à rendre hommage à ses parents à donner les noms de ses parents à deux des trois paliers de l’immeuble de la bibliothèque.