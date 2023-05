Le feu a dicté sa loi au marché Zongo de Parakou au petit matin du vendredi 12 mai 2023. Une semaine après cet incendie, aucun changement positif n'a été constaté dans ce marché car les victimes peinent à se relever. Ainsi elles sollicitent l'aide du gouvernement et de toute personne de bonne volonté. Christiane fait parti des sinistré du marché de Zongo, un marché situé dans le 3ème arrondissement de la ville de Parakou. Une semaine après l'incendie qui a réduit plusieurs boutiques en cendre, elle ne s'en revient toujours pas.

‹‹ Ce qui m'étonne dedans, c'est qu'on a assez de sécurité dans le marché. Jusqu'à aujourd'hui je ne m'en reviens pas qu'il y ait feu et que les agents de sécurité du marché n'aient pas pu éteindre ››, laisse t-elle entendre au microphone de la radio nationale. Elle n'a plus de moyen pour se relever et c'est aussi le cas chez une autre victime. Cette dernière explique que son fond de commun est un prêt de la banque et qu'elle ne sait comment sortir de ce cauchemar. ‹‹ Je suis en train de me chercher. Ce n'est pas que moi-même j'ai de l'argent. C'est l'argent de la banque. La manière dont les choses se sont passées, je n'ai même pas pu retirer une seule chose de la boutique ››, déplore t-elle. Les victimes espèrent être secourues pour que ce marché puisse retrouver son ambiance d'autrefois.