L'acteur et chanteur de renommée mondiale, Jamie Foxx, a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) le mois dernier, a révélé l'ancien boxeur Mike Tyson lors de son apparition dans le podcast populaire "Valuetainment". Foxx, qui a joué une pléiade de personnages mémorables et acclamés par la critique au cours de sa carrière, est actuellement en phase de rétablissement. "Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. Ils ont dit un accident vasculaire cérébral. Il ne se sent pas bien", a confié Tyson durant le podcast. Ces révélations ont suscité l'inquiétude de millions de fans à travers le monde qui ont exprimé leur soutien à l'acteur.

Foxx, qui a célébré son 55ème anniversaire cette année, est depuis sorti de l'hôpital et poursuit sa récupération dans un centre de réadaptation physique. Son départ de l'hôpital a été rendu public lorsque sa fille, Corinne Foxx, a été vue à ses côtés, lui offrant le soutien nécessaire en ces temps difficiles.

Un accident vasculaire cérébral se produit lorsque l'approvisionnement en sang du cerveau est interrompu ou réduit, empêchant les cellules cérébrales de recevoir l'oxygène et les nutriments nécessaires, ce qui peut entraîner des dommages potentiellement graves. Les AVC sont des incidents médicaux graves qui nécessitent une réhabilitation prolongée et parfois une assistance continue pour accomplir les activités quotidiennes.

La carrière prolifique de Jamie Foxx dans le cinéma et la musique a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie du divertissement. Son rôle d'interprétation de Ray Charles dans le biopic "Ray" lui a valu un Oscar, et ses performances dans des films tels que "Django Unchained", "Collateral" et "Baby Driver" ont été largement applaudies.