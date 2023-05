En Californie, le couple que forment les chanteurs américains Jay-Z et Beyoncé a fait encore parler de lui. En effet, selon une information rapportée par les médias, ils ont récemment acheté la maison la plus chère de Californie. Il s’agit d’une assez grande maison qui mesure 30 000 mètres carrés dans le quartier Malibu. À en croire les précisions qui ont été apportées par le média américain TMZ, ils ont dû débourser 200 millions de dollars pour l’acquisition de la propriété.

Ils viennent détrôner, par ce biais, celui qui détenait la maison la plus chère de la région qui était de 177 millions de dollars. Selon le classement, il s’agit également de la deuxième transaction foncière la plus chère du pays. La plus élevée est un appartement de 238 millions de dollars à New York. La nouvelle maison des chanteurs américains Jay-Z et Beyoncé est située sur une falaise de 8 acres surplombant l'océan Pacifique dans la région de Paradise Cove. Il s’agit d’une conception de Tadao Ando, un maître architecte japonais.

La maison que Kanye West a achetée à Malibu est également son œuvre. La maison de Jay-Z et Beyoncé appartenait à William Bell. Il est l’un des plus grands collectionneurs d'art au monde. Il a fallu près de 15 ans à Bell pour construire la structure entièrement en béton. Rappelons qu’il y a quelques années, le couple avait déjà acheté une maison à Los Angeles. Ils ont acheté un manoir Bel-Air pour 88 millions de dollars et ont injecté des millions de plus dans la maison pour la pousser au-dessus des 100 $ millions de dollars.