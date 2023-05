Blue Origin, la société spatiale fondée par le milliardaire Jeff Bezos, vient de décrocher un contrat lucratif avec la NASA, après que son rival Elon Musk et sa société SpaceX ont remporté un contrat similaire. Le 19 mai dernier, la NASA a annoncé la sélection de Blue Origin pour développer un système d'atterrissage humain pour sa mission Artemis V sur la Lune. Ce contrat, d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, vise à permettre une démonstration avec équipage dès 2029. "Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Blue Origin construira un système d'atterrissage humain en tant que deuxième fournisseur de la NASA à livrer des astronautes Artemis sur la surface lunaire", a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA.

Cette décision marque un tournant important dans les efforts de la NASA pour retourner sur la Lune(lire le compte rendu de la NASA) et préparer l'exploration humaine à long terme. Le fait d'avoir deux fournisseurs distincts pour les systèmes d'atterrissage lunaires, avec des approches différentes pour répondre aux besoins de la mission de la NASA, offre plus de robustesse et assure une cadence régulière des atterrissages sur la Lune, a expliqué Lisa Watson-Morgan, responsable du programme Human Landing System au Marshall Space Flight Center de la NASA. Cette diversification des fournisseurs garantit également une certaine redondance et une flexibilité accrue en cas de problèmes ou de retards.

Il convient de noter que la NASA avait déjà sélectionné SpaceX d'Elon Musk pour développer un premier système d'atterrissage humain pour les missions Artemis III et IV. Ce contrat octroyé à Blue Origin témoigne donc de la volonté de l'agence spatiale américaine de diversifier ses partenaires et de tirer parti de différentes technologies pour atteindre ses objectifs. La compétition entre Blue Origin et SpaceX pour ces contrats majeurs démontre l'intensité de la concurrence dans le domaine de l'exploration spatiale. Les deux sociétés ont investi massivement dans le développement de technologies de pointe pour rendre possible le retour sur la Lune et préparer l'avenir de l'exploration humaine au-delà.