L'empire du Milieu vient de surpasser le Japon et s'est hissé au rang du plus grand exportateur de voitures du monde. Un récent rapport de la BBC révèle qu'au premier trimestre de cette année, la Chine a vu une croissance considérable de ses exportations de véhicules, distançant son concurrent asiatique. Selon les chiffres officiels fournis par la China Association of Automobile Manufacturers, la Chine a livré 1,07 million d'unités durant cette période, soit une augmentation impressionnante de 58% par rapport au premier trimestre 2022. Le Japon, quant à lui, a atteint un total de 954 185 véhicules transportés durant cette période, une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente.

Le bond dans les exportations automobiles chinoises est principalement dû à l'augmentation de la demande en véhicules électriques et aux ventes vers la Russie. La Belgique, l'Australie et la Thaïlande figurent parmi les destinations de prédilection pour les véhicules à énergie nouvelle fabriqués en Chine. En effet, la transition en cours des combustibles fossiles vers les énergies propres marque l'ascension de l'industrie automobile chinoise. À l'heure où les véhicules à moteur contribuent massivement au réchauffement climatique par l'émission de gaz carbonique, les véhicules électriques sont présentés comme une solution cruciale dans la lutte contre le changement climatique.

Enfin, il convient de noter que l'exportation de nouveaux véhicules à énergie (NEVs) - principalement des voitures électriques - a augmenté de plus de 90% par rapport à l'année précédente en Chine. Les bras de Tesla en Chine (90 000 unités), le moteur SAIC (50 000 unités) et BYD (30 000) sont les plus grands exportateurs de NEV en Chine. Elon Musk a même installé une immense usine de fabrication de voitures électriques à Shanghai, dont la capacité de production actuelle est de 1,25 million de véhicules par an. Par ailleurs, l'usine de Tesla prévoit d'augmenter encore cette capacité et a commencé à produire des véhicules utilitaires sport Model Y, qui seront exportés vers le Canada dans les prochains mois. Cette réussite chinoise marque un tournant décisif dans l'industrie automobile mondiale et prouve que le monde n'était pas tout à fait prêt pour un tel exploit.