Des photographies satellites exclusives fournies à CNN ont mis en évidence l'existence d'un dirigeable conçu par l'armée chinoise dans une installation militaire isolée au nord-ouest de la Chine. Les spécialistes de l'aérospatiale ont confirmé que ces images pourraient indiquer une avancée significative dans le programme chinois de dirigeables, montrant un appareil plus adaptable et agile que ceux précédemment observés. Le dirigeable, d'environ 30 mètres de long, est positionné au centre d'une piste de près d'un kilomètre dans une installation militaire. Le site comprend également un vaste hangar à dirigeables d'environ 275 mètres.

Les experts en aérospatiale ont expliqué qu'un dirigeable de cette nature pourrait être utilisé comme un atout aérien considérable et semble disposer de capacités de propulsion et de navigation dédiées, lui permettant de patrouiller dans une zone pendant une durée prolongée. Même si la Chine n'est pas le seul pays à employer des dirigeables, ceux-ci sont considérés comme attrayants en raison de leur coût inférieur par rapport aux satellites et de leur capacité à fournir des renseignements plus précis tout en étant moins vulnérables à la destruction que les avions, selon un rapport de 2018 de la Rand Corporation sur la stratégie de guerre moderne chinoise.

Cette découverte en Chine a surpris les États-Unis, qui ont récemment abattu un ballon chinois présumé espion flottant au-dessus de l'océan Atlantique près des Carolines, attirant une attention particulière sur le programme de dirigeables chinois et mettant en lumière leur utilité potentielle pour les opérations d'espionnage.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait vivement réagi à l'égard des États-Unis sur cette question. Il a condamné "l'abus à 100% de la force" et s'est interrogé si Washington avait l'intention d'abattre tous les ballons dans le ciel. Wang Yi a également conseillé aux États-Unis de "ne pas commettre de telles absurdités simplement pour détourner l'attention de ses problèmes internes".

L'armée américaine a aussi recours à des aérostats, mais cette découverte confirme que le programme de l'Armée populaire de libération (APL) utilise les trois catégories de dirigeables: dirigeables, aérostats et ballons flottants.

Enfin, l'activité sur le site continue de s'intensifier, de même que l'expansion du complexe du hangar. Des images satellites supplémentaires fournies à CNN par BlackSky montrent que les travaux de construction, incluant des excavations souterraines et la création de fondations, se poursuivent. Leur finalité n'est pas encore connue, mais cela suggère que l'APL a des projets bien plus ambitieux pour son site et son programme de dirigeables."