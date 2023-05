La situation relative au divorce de la fille de l’ancien président Robert Mugabe a révélé la fortune de la famille. Alors qu’à la mort du patriarche, sa succession révélait en 2019 un montant de 10 milliards, 10 voitures, une ferme et deux maisons comme détails de sa fortune, les choses seraient bien au-delà. À en croire des révélations qui ont été faites par l’Agence de presse française après avoir consulté des documents judiciaires, la famille Mugabe a amassé une fortune évaluée à près de 80 millions de dollars.

Ces chiffres ont été rendus publics grâce à la procédure de divorce engagée par la fille de Mugabe du nom de Bona Mugabe. Elle se sépare de Simbarashe Mutsahuni Chikore, un ancien pilote de ligne, après neuf ans de mariage. Selon les documents judiciaires, des actifs appartenant à la fille de l’ancien président ont été répertoriés. Certains appartiennent au couple. Il s’agit en effet de plusieurs dizaines de propriétés, des fermes, des voitures de luxe et près d'un million de dollars en liquide.

Dans les détails, il s’agit de 21 fermes et plus de 25 propriétés dans les quartiers chics de la capitale Harare, dont l'une évaluée à 40 millions de dollars, et un hôtel particulier à Dubaï. Toujours selon les documents judiciaires consultés par l’Agence de presse française, la fille de Mugabe détient « une somme substantielle d'argent liquide en devises étrangères, dont le montant exact devrait être divulgué au tribunal », et a retiré « des espèces d'une somme de 760.000 dollars dans un sac» de la résidence du couple. L’époux ne serait pas d’accord pour le divorce. Il demande tout de même la garde conjointe de leurs trois enfants et d'une part des actifs que le couple a acquis ensemble si le divorce était prononcé.