Le sommeil est une nécessité vitale pour notre santé physique et mentale. Pourtant, bon nombre d'entre nous ne dorment pas suffisamment ou souffrent de problèmes de sommeil, tels que l'insomnie ou les ronflements. Heureusement, la NASA, qui a étudié le sommeil des astronautes en apesanteur, a découvert une position de sommeil qui peut aider à améliorer la qualité de notre sommeil. La position de sommeil la plus courante est sur le côté, généralement avec les jambes légèrement repliées. Cette position est confortable pour de nombreuses personnes et peut être bénéfique pour les personnes souffrant de reflux acide ou de douleurs dorsales.

Cependant, cette position peut également mettre une pression sur les nerfs et les vaisseaux sanguins du bras qui est sous le corps, entraînant des engourdissements et des picotements. La position sur le ventre est également populaire, mais elle peut être néfaste pour le cou et la colonne vertébrale, entraînant des douleurs au cou et des maux de dos. En outre, cette position peut entraîner des problèmes respiratoires et des ronflements, car le poids du corps repose sur les poumons et le diaphragme.

La position de sommeil recommandée par la NASA est la position « sans gravité ». Cette position implique de s'allonger sur le dos avec la tête et les pieds légèrement surélevés, de manière à ce que la colonne vertébrale soit alignée de manière neutre. Les genoux et les coudes doivent être légèrement fléchis pour éviter de mettre une pression sur les articulations. Cette position soulage la pression sur le corps et optimise la circulation sanguine, permettant un sommeil plus réparateur.

En outre, cette position peut aider à prévenir l'insomnie et les ronflements, ainsi que d'autres problèmes de santé tels que les douleurs musculaires et articulaires, l'arthrite, les problèmes digestifs, les œdèmes et les varices. La position « sans gravité » peut également être bénéfique pour les personnes souffrant de reflux acide ou de douleurs dorsales.

Pour adopter cette position de sommeil, vous pouvez placer des oreillers sous votre tête et vos pieds pour les surélever légèrement. Vous pouvez également utiliser un oreiller en forme de coin spécialement conçu pour cette position, qui maintiendra votre tête et vos pieds dans la bonne position. Il est important de trouver la bonne hauteur pour les oreillers, afin de maintenir votre colonne vertébrale alignée de manière neutre.