Le service de presse de la présidence russe a annoncé ce mercredi, que les forces armées avaient réussi à déjouer une attaque de drones orchestrée par Kiev contre la résidence du président Poutine au Kremlin. Aucune victime ni dégât matériel n'ont été signalés suite à cet incident, mais la Russie a affirmé être prête à riposter à cette tentative d'agression. Selon le communiqué officiel, "cette nuit, le régime de Kiev a tenté une attaque de drones contre la résidence du président de la Fédération de Russie au Kremlin". Les drones ukrainiens ont été neutralisés et aucune victime ni dégât matériel n'ont été enregistrés sur le territoire du Kremlin.

"Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts matériels suite à leur chute et à la dispersion de débris sur le territoire du Kremlin", a précisé le service de presse. La Russie, quant à elle, se réserve le droit de riposter à cette tentative d'attaque. "La Russie se réserve le droit de prendre des mesures de représailles quand et où, à l'heure et à l'endroit qu'elle jugera opportuns", a indiqué le service de presse du président russe. Cette déclaration souligne la fermeté de Moscou face à cette provocation de la part de Kiev.

Malgré cette tentative d'attaque, le défilé de la Victoire sur la place Rouge se tiendra comme prévu le 9 mai, avec la présence du président Vladimir Poutine. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a déclaré à l'agence de presse TASS : "Le défilé aura lieu. Il n'y a aucune modification des projets". Ainsi, cette attaque n'a pas perturbé le calendrier des cérémonies prévues pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. La riposte de la Russie, qui reste à déterminer, pourrait engendrer de nouvelles frictions entre les deux pays.