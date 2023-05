Un incident diplomatique a eu lieu vendredi dernier, lorsqu'un avion polonais en mission pour Frontex a été intercepté par un avion de chasse russe Sukhoï Su-35 au-dessus de la mer Noire. Frontex, ou l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, est une agence de l'Union européenne responsable de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen. Cette organisation travaille en étroite collaboration avec les États membres pour garantir la sécurité des frontières et lutter contre l'immigration illégale, la criminalité transfrontalière et la menace terroriste.

Le ministère roumain de la Défense a déclaré que l'avion polonais, appartenant aux gardes-frontières polonais, effectuait une patrouille de routine en coopération avec Bucarest lorsqu'il a été victime de «manœuvres dangereuses répétées» de la part d'un pilote russe «irresponsable». Surpris par cette manoeuvre, le pilote n'a eu d'autre choix que d'essayer d'atterrir au plus vite. Malgré les difficultés rencontrées, l'avion polonais a réussi à atterrir en Roumanie après une perte initiale d'altitude et des problèmes de contrôle causés par les turbulences.

La Roumanie a condamné cet acte, le qualifiant de « comportement agressif totalement inacceptable » de la part de Moscou et de preuve supplémentaire de l'approche provocatrice de la Russie en mer Noire. L'avion polonais était selon les autorités non armé, et avait pour mission de surveiller les frontières dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Il était déployé en Roumanie du 19 avril au 17 mai dans le cadre d'une opération organisée par la Roumanie et coordonnée par Frontex, à laquelle participent également l'Espagne et la Suède.