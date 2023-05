Le Kremlin a annoncé que la Russie renforcerait sa présence militaire au Kirghizstan, une ancienne république soviétique d'Asie centrale. Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue kirghize, Sadyr Japarov, se sont récemment rencontrés pour discuter de la question, dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et les Occidentaux en raison de l'offensive en Ukraine. La Russie et le Kirghizstan entretiennent des liens étroits depuis l'époque soviétique. Le Kirghizstan était en effet une république soviétique autonome jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. Depuis, le Kirghizstan a rejoint l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire dirigée par la Russie qui vise à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

Le renforcement de la présence militaire russe au Kirghizstan intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les Occidentaux en raison de l'offensive en Ukraine. Le conflit en Ukraine a conduit à l'adoption de sanctions contre la Russie par de nombreux pays occidentaux. Cette situation a incité la Russie à chercher des alliés dans la région, comme le Kirghizstan, l'Iran, (pour ne citer que ceux-là) pour renforcer sa sécurité et sa stabilité.

Le Kirghizstan, qui partage une frontière avec la Chine, est également considéré comme un point stratégique pour la Russie dans la région de l'Asie centrale. Le pays abrite déjà une base militaire russe, qui comprend un aérodrome et une installation navale sur le lac Issyk-Koul, ainsi que plusieurs autres sites.

Le renforcement de la présence militaire russe au Kirghizstan pourrait avoir des répercussions sur la région de l'Asie centrale, en particulier en ce qui concerne les relations avec la Chine et l'Inde, deux pays qui ont des intérêts économiques et stratégiques dans la région. De plus, la présence militaire russe pourrait alimenter les craintes d'une nouvelle course aux armements dans la région.

Il convient de noter que cette décision de renforcer la présence militaire russe au Kirghizstan intervient alors que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, une autre ancienne république soviétique. Depuis 2014, la Russie a annexé la Crimée, une péninsule ukrainienne, et occupe depuis plusieurs mois la partie est du pays. Cette situation a conduit à une grave crise entre la Russie et l'Occident, qui a adopté des sanctions économiques fortes contre la Russie en réponse à sn offensive dans le pays.