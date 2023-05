Dans un geste symbolisant son engagement envers une diversification économique durable, la République d'Angola est devenue le 21e membre africain de l'Africa Trade Insurance Agency (ATI). Elle est également le premier membre lusophone de cet assureur panafricain de premier plan, suite à un investissement de capital de 25 millions de dollars. L'ATI, fondée en 2001, est une institution financière panafricaine qui offre des solutions d'assurance aux entreprises, aux investisseurs et aux prêteurs souhaitant faire des affaires en Afrique. Elle fournit une assurance contre les risques politiques, les garanties commerciales, les garanties d'investissement et les solutions d'assurance-crédit. Son siège est à Nairobi, au Kenya, et elle compte des membres institutionnels de poids tels que la Banque africaine de développement, le groupe Atradius, Chubb, et UK Export Finance, pour n'en nommer que quelques-uns.

La mission de l'ATI est de promouvoir le commerce et les investissements en Afrique en fournissant des solutions de gestion des risques pour aider à atténuer l'incertitude inhérente aux marchés africains. Grâce à ses services d'atténuation des risques et de rehaussement de crédit, l'ATI sert de catalyseur pour renforcer et diversifier les économies des pays membres, soutenant l'augmentation des investissements, des exportations et du commerce.

L'adhésion de l'Angola à l'ATI est un pas stratégique vers la diversification économique. L'Angola est principalement connu pour son secteur pétrolier, mais cherche à diversifier son économie vers le secteur agricole et le développement du secteur privé. En devenant membre de l'ATI, le pays aura accès à une gamme plus large de solutions de garantie qui lui permettront d'attirer plus d'investissements étrangers directs et de stimuler son commerce interne et externe dans la région.

L'adhésion a été financée par les ressources du Trésor national angolais et les recettes du projet phare de l'eau BITA, un investissement public stratégique pour la construction d'infrastructures de traitement, d'approvisionnement et de stockage d'eau potable qui bénéficiera à 2,5 millions de personnes en Angola. L'adhésion de l'Angola à l'ATI est perçue comme un pas en avant vers la consolidation fiscale, la gestion de son plafond d'endettement, l'augmentation des investissements publics et privés, dans le but de promouvoir une croissance économique durable et inclusive.