Folarin Falana, mieux connu sous son nom de scène, Falz, est un artiste et activiste nigérian de renom. Aimé et respecté par ses pairs, il a participé à plusieurs projets dont des chansons mais aussi des films. Malheureusement, il a révélé avoir subi une blessure grave au genou lors d'un match de football le 23 novembre 2022. Après une IRM, il a été découvert qu'il avait subi une déchirure complète de son ligament croisé antérieur (ACL). Cela a nécessité une intervention chirurgicale pour réparer la blessure.

Le chanteur a annoncé la nouvelle de son opération sur son compte Instagram, où il a exprimé son inquiétude mais sa détermination à récupérer à 100%. Il a également demandé à ses fans et à ses amis de lui envoyer des prières pour un rétablissement rapide. Il a subi son opération au Royaume-Uni.

La nouvelle de l'opération de Falz a été accueillie avec tristesse et inquiétude par ses fans, ainsi que par ses collègues et amis célèbres. De nombreuses célébrités nigérianes, notamment Bobrisky, Toke Makinwa, Toyin Abraham, Juliet Ibrahim, Uche Jombo, Tacha et bien d'autres ont exprimé leur soutien et ont souhaité à Falz un prompt rétablissement dans la section des commentaires de son post Instagram.

Falz est connu pour son engagement envers la justice sociale et son soutien aux mouvements pour la réforme politique et sociale en Afrique. Son influence sur la musique africaine a été remarquée dans le monde entier, grâce à des titres tels que "This is Nigeria", une reprise de "This is America" de Childish Gambino, qui a mis en lumière les problèmes sociaux et politiques auxquels le Nigeria est confronté.