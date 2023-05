Le Groupe des amis de la neutralité, une initiative internationale initiée par le Turkménistan, a annoncé dimanche l'adhésion de trois nouveaux membres: le Burkina Faso, la Syrie et l'Ouganda. Le ministère turkmène des Affaires étrangères a salué cette expansion, affirmant qu'elle renforcerait la détermination du groupe à œuvrer pour la paix et la sécurité mondiales et à promouvoir le développement durable. Le Groupe des amis de la neutralité pour la paix, la sécurité et le développement durable cherche à étendre l'application des principes de neutralité en tant que socle de ses efforts.

En rassemblant une variété de nations partageant les mêmes idéaux, le groupe aspire à cultiver une atmosphère de respect et de dialogue pacifique dans le paysage international. Créé par le Turkménistan, le Groupe des amis de la neutralité est une plateforme internationale informelle destinée à faire progresser les principes de neutralité. Il s'efforce de promouvoir un dialogue régulier au niveau international, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies.

La première réunion officielle du Groupe a eu lieu à New York, le 27 août 2020, au niveau des ambassadeurs. Depuis, le groupe a connu une croissance régulière, et compte maintenant plus de 20 pays membres. Avec l'adhésion du Burkina Faso, de la Syrie et de l'Ouganda, le Groupe des amis de la neutralité s'engage sur une voie qui augure bien de son influence croissante. Cette adhésion est également un indicateur fort de la volonté grandissante des nations à travers le monde d'adhérer à des principes de neutralité et de coopération pacifique. La déclaration du ministère turkmène des Affaires étrangères indique clairement l'objectif du groupe: parvenir à la paix et la sécurité globales et au développement durable en adoptant une approche plus large des principes de neutralité.