L'extension rapide de l'arsenal nucléaire chinois suscite de vives inquiétudes au sein du G7, qui considère cette évolution comme une menace potentielle pour la stabilité mondiale et régionale. Dans un communiqué publié vendredi, les dirigeants du G7 ont exprimé leurs préoccupations face à l'accélération du développement de l'arsenal nucléaire chinois, déplorant le manque de transparence et de dialogue significatif de la part de la Chine. Selon le communiqué, l'absence de transparence entourant l'expansion nucléaire chinoise est source de préoccupation majeure. Le G7 a souligné l'importance de la transparence dans le domaine nucléaire, notamment en ce qui concerne la communication des intentions, des capacités et des doctrines militaires. L'opacité entourant les activités nucléaires de la Chine rend difficile une évaluation précise de la nature et de l'ampleur de sa force nucléaire, ce qui alimente les craintes des autres nations.

En outre, le G7 a également condamné la "rhétorique nucléaire irresponsable" de la Russie, soulignant la nécessité pour tous les pays de faire preuve de retenue et de responsabilité dans leur discours et leurs actions concernant les armes nucléaires. Les dirigeants du G7 ont exhorté la Russie à engager un dialogue constructif sur les questions nucléaires afin de préserver la stabilité et la sécurité internationales.

La Chine est actuellement le troisième pays possesseur de l'arsenal nucléaire le plus important au monde, après les États-Unis et la Russie. Bien que le nombre exact de ses armes nucléaires reste un secret d'État, les estimations varient entre 250 et 450 ogives nucléaires. Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux des États-Unis et de la Russie, mais l'augmentation rapide de l'arsenal chinois suscite des préoccupations en raison de l'absence de transparence.

Les préoccupations du G7 sont fondées sur la conviction que l'expansion de l'arsenal nucléaire chinois pourrait compromettre l'équilibre stratégique et la stabilité régionale. Une course aux armements nucléaires pourrait s'ensuivre, ce qui risquerait d'entraîner une escalade dangereuse et de mettre en péril la sécurité mondiale. Par conséquent, le G7 appelle la Chine à engager un dialogue ouvert et significatif sur ses activités nucléaires et à favoriser la transparence. La question de l'arsenal nucléaire chinois sera probablement abordée lors des futures discussions et négociations sur le contrôle des armes nucléaires.