Kirill Tereshin, un bodybuilder russe connu sous le surnom de "Popeye russe", a récemment exprimé des regrets après avoir subi une transformation spectaculaire de ses bras et de son visage car il voulait attirer de "belles" femmes. Ayant pompé ses bras avec de l'huile pour obtenir des biceps surdimensionnés, il a admis avoir finalement regretté cette procédure. Le surnom de "Russian Popeye" a été attribué à Kirill Tereshin lorsque ses bras ont atteint une taille énorme suite à l'injection de près de trois litres de gelée d'huile. Malheureusement, cette décision a entraîné de nombreux problèmes et a même mis sa vie en danger.

La gelée de pétrole injectée dans ses bras a provoqué un blocage du flux sanguin vers les muscles, entraînant la mort de certaines parties des tissus musculaires. Pour remédier à cette situation, Kirill Tereshin a dû subir plusieurs opérations chirurgicales pour faire enlever d'énormes morceaux de gelée. Son rêve de posséder des biceps gigantesques s'est rapidement transformé en un cauchemar. En effet, s'il n'avait pas retiré ces substances toxiques de ses bras, il risquait l'amputation. Malheureusement, les conséquences de ses actions n'avaient pas été envisagées au départ. Au fil des années, Kirill Tereshin a subi de multiples interventions chirurgicales pour extraire la gelée de pétrole et les tissus musculaires morts.

Il a admis avoir besoin de se débarrasser de ce "cauchemar" et qu'il n'avait pas réfléchi aux conséquences lorsqu'il a injecté plusieurs litres de gelée de pétrole dans ses bras. Malgré le fait qu'il n'ait plus rien ajouté à ses bras depuis plusieurs années, ces derniers continuent de paraître extrêmement gros. Par ailleurs, Kirill Tereshin a également eu recours à des interventions chirurgicales sur son visage, notamment en injectant 40 ml de produit de comblement en deux jours. Sur les réseaux sociaux, il a récemment déclaré : "Je veux me débarrasser de ces armes, mais malheureusement, il n'y a plus de solution. Depuis que j'ai 26 ans, et j'en aurai 27 cette année, et mon corps a déjà atteint son âge."

Kirill Tereshin a admis que sa motivation pour se remplir les bras d'huile était d'attirer les femmes "belles". Selon lui, il était impossible pour un homme ordinaire de sortir avec de telles femmes. Il a dépensé environ 15 000 $ pour des interventions chirurgicales du visage et affirme maintenant ressembler au Joker après avoir injecté le produit de remplissage. Il publie régulièrement des vidéos de lui-même sur les réseaux sociaux, expliquant notamment comment il a commencé à gonfler ses bras. Dans l'une de ces vidéos, il raconte : "J'ai d'abord commencé à injecter de l'huile végétale, je l'ai fait bouillir dans une casserole puis j'en ai injecté cinq millilitres chaque jour. Mais j'ai commencé à comprendre que l'huile quittait le muscle après deux semaines. En conséquence, je suis passé à l'huile de vaseline, et en six mois, j'ai fait d'énormes gains pour moi-même."

En dépit de toutes les épreuves qu'il a dû traversé, le "Popeye russe" pense à l'avenir. Selon des sources concordantes, il envisage de quitter Bali en Indonésie pour s'installer en Amérique l'année prochaine. "J'apprends lentement l'anglais, mais c'est difficile pour moi", a-t-il déclaré avant de poursuivre "mais je pense que si je reste assis comme ça pendant deux ans, je l'apprendrai par cœur et je pourrai parler anglais avec toi." Espérant que cet ancien militaire russe surnommé le "Popeye russe" trouvera son âme soeur au pays de l'Oncle Sam, lui qui a entamé une grosse transformation de son physique pour attirer les "belles" femmes.