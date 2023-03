Le bodybuilder russe Kirill Tereshin, surnommé le « Popeye russe », est célèbre pour ses gros biceps bombés. Cependant, ses muscles ne sont pas le résultat d'une alimentation saine comme pour Popeye, mais plutôt d'injections de Synthol, une huile d'amélioration du site que les culturistes s'injectent dans leurs bras pour améliorer leur apparence. Cette substance peut être très toxique et a causé de nombreux effets secondaires chez Tereshin, tels que des bras violets et rouges, ainsi que des problèmes de santé potentiels tels que des problèmes cérébraux. Malgré les avertissements des médecins, Tereshin continue de maintenir ses gros biceps, qui sont devenus le centre d'attraction de son compte Instagram.

Malgré les problèmes de santé potentiels, Tereshin ne semble pas prêt à arrêter l'utilisation de Synthol pour maintenir ses biceps uniques. Cela a suscité un débat sur la question de savoir si Tereshin devrait être autorisé à faire ce qu'il veut de son corps ou s'il devrait être empêché de continuer à mettre sa vie en danger. Les médecins ont mis en garde contre les dangers de l'injection de Synthol, mais Tereshin continue de profiter de ses vacances et de publier des photos sur Instagram pour montrer ses muscles. Cependant, sa fierté pour ses bras pourrait l'aveugler dans sa quête de bien-être, ce qui pourrait avoir de graves conséquences pour le bodybuilder.

Bien que Tereshin ait atteint son objectif d'attirer l'attention , il a également mis sa santé en danger. Il est important que les culturistes prennent en compte les risques pour leur santé lorsqu'ils cherchent à développer leur musculature, et qu'ils recherchent des méthodes plus sûres et plus saines pour atteindre leurs objectifs de fitness.