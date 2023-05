Au Zimbabwe, la monnaie a subi une dévaluation et a connu une baisse de près de 14 %. Selon ZimPriceCheck.com, un site Web qui surveille les taux de change officiels et non officiels, la monnaie a été vendue mardi à 1 404 dollars zimbabwéens pour un dollar américain, contre 1 212 il y a une semaine. Ceci prolonge en effet la baisse de plus de 50 % cette année. Selon Shelton Sibanda, directeur des investissements chez Imara Asset Management, la plus ancienne maison de courtage du pays, la forte baisse à deux chiffres de la monnaie mardi est destinée à aider le taux de change formel à « rattraper » le marché noir.

« Je m'attends à ce que le taux formel soit encore déprécié », a fait savoir ce responsable zimbabwéen. « Si la banque centrale est vraiment attachée à un taux déterminé par le marché, elle devrait permettre au marché quotidien des acheteurs volontaires et des vendeurs volontaires d'évoluer de manière significative », a-t-il poursuivi. Rappelons que cette situation intervient peu de temps après l’annonce relative à l’adoption d’une monnaie électronique adossée à l’or. Elle avait été annoncée il y a quelques jours par la Reserve Bank of Zimbabwe.

L’objectif, selon les autorités de ce pays, est de fournir aux investisseurs une plate-forme pour économiser, investir et effectuer des transactions sur l'or. Cette monnaie sera accessible au public à 10 USD. Les jetons seront bientôt disponibles et pourront intervenir directement dans l’économie zimbabwéenne. Cette initiative n’est tout de même pas appréciée par Fmi.

« Une évaluation minutieuse doit être menée pour s'assurer que les avantages de cette mesure l'emportent sur les coûts et les risques, y compris, par exemple, les risques de stabilité macroéconomique et financière, les risques juridiques et opérationnels, les risques de gouvernance, le coût des réserves de change abandonnées », a fait savoir un porte-parole du FMI.